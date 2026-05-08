Це буде легкий бій: Хейні – про зустріч Канело з Мбіллі

Чемпіон WBO в напівсередній вазі Девін Хейні (33−0, 15 КО) вважає, що колишній абсолютний чемпіон світу Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) не буде мати проблем у поєдинку з володарем титула WBC у другій середній вазі Крістіаном Мбіллі (29-0-1, 24 KO).

Його слова передає The Ring.

"Я думаю, для Канело це буде легкий бій. Цей стиль ідеально підходить Канело. Він стоїть прямо перед тобою. Мбіллі – це чувак, який буде постійно йти вперед і стоятиме прямо навпроти. Вважаю, Канело вийде і зробить свої типові речі", – сказав Хейні.

Раніше повідомлялося, що Мбіллі та Альварес проведуть бій у вересні в Ер-Ріяді.

Непереможений француз востаннє боксував в андеркарді головного бою вечора боксу Канело – Теренс Кроуфорд. Суперником Мбіллі став Лестер Мартінес. Крістіан несподівано не зміг перемогти опонента з Гватемали (нічия – 95:95, 93:37 та 96:94).

На початку 2026-го Мбіллі став повноцінним володарем чемпіонського поясу WBC у дургій середній вазі після того, як Кроуфорда позбавили поясу через несплату внеску.

Раніше повідомлялося, що Сауль вирішив пропустити двобій у травні на національне мексиканське свято Сінко де Майо заради реваншу з Кроуфордом. Але такий вчинок не був виправданий. Канело програв Теренсу, втративши абсолютне чемпіонство.