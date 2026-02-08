Я це чую все своє життя, – Гвоздик відповів людям, які відправляють його на пенсію

Український боксер Олександр Гвоздик (21-3, 17 КО) висловився про цілу гору порад, які отримував щодо своєї кар'єри та її можливого закінчення.

Його цитує Luckypunch.

За словами бійця, якби він слухав усіх експертів, які кажуть, що йому потрібно йти на пенсію, то він би вже давно попрощався із професійним рингом.

"Якщо б я слухав експертів, які кажуть, що мені потрібно завершити кар'єру, то зараз моїм найбільшим досягненням була б перемога на чемпіонаті області серед юнаків. Я це чую все своє життя, починаючи з 12-ти років: "по кадетах вб'ють", "по юніорах вб'ють", "за дорослих навіть казати не хочу", – заявив українець.

Олександр запевнив, що фінальне рішення щодо своєї кар'єри він прийме самостійно.

"Але і суперечити експертам також не стану. Так, я вже старий, так, я вже ніякий, так, вже треба зав'язувати. Але це рішення я прийму тоді, коли сам захочу. Дайте хоч наприкінці попадати красиво, може, очолю хайлайти з нокаутами у іншій ролі", – відповів Гвоздик.

У 2026 році український боксер вже провів один бій. У ніч проти 2 лютого Гвоздик несподівано програв нокаутом Радівоє Калайджичу по ходу сьомого раунду. Хоча Олександр завдав більше ударів, аніж суперник.

Ця поразка стала третьою у кар'єрі 38-річного боксера. Водночас Гвоздик не робить із цього фіаско якоїсь трагедії. Він сподівається, що у майбутньому отримає реванш від Калайджича.