Втомився бити: ексчемпіон світу – про причини поразки Гвоздика

Колишній чемпіон світу Майріс Брієдіс пояснив поразку Олександра Гвоздика (21-3, 17 КО) у поєдинку проти серба Радівоє Калайджича (30-3, 22 КО).

Про це він розповів на власному YouTube-каналі.

"Насправді, навіть сам Гвоздик потім буде дивитися цей бій і розуміти це. Працюєш по корпусу, він підсідає, – так доопрацюй. Чого ти відпустив? Почав щось цілитися знову в голову… Або фізики не вистачало. У будь-якому випадку, щоб працювати і бити – потрібна фізична підготовка. У Гвоздика великі м'язи. Видно, що він такий налитий, великий, як крейсер. Якщо ти великий, то закінчується бензин, якщо немає великого серця, як накачав Олександр Усик", – сказав він.

Латвійський боксер вважає, що 38-річному українцю не вистачило правильного розподілу сил на бій з 34-річним сербом.

"Гвоздик бив, бив, бив, бив, бив і втомився. А потім почав бити Калайджич. Українець бив по корпусу і голові, але недооцінили Калайджича. Чому? Тому що було видно, що він правим може влучити. Цей правий прямо поставлений, за рахунок плечей – у Калайджича плечі великі. Гвоздик пропорційний, фізично розвинений, нагадує маленького Володимира Кличка. Мені здається, Гвоздик втомився бити його весь час. Той потерпів, я думаю, навіть десь підломився, але потім повірив у себе з цим першим ударом, яким влучив. З другим, я думаю, він ще більше повірив у себе і не зробив помилку, яку зробив Гвоздик. Українець працював по корпусу, потім почав цілитися в голову. В голову не потрапляє, відпустив – і той втік, відновився, і все починається заново. Калайджич зрозумів, що треба бити туди, і як би у сьомому раунді закінчив бій", – сказав Брієдіс.

Нагадаємо, що Гвоздик програв Калайджичу у рамках шоу Zuffa Boxing 2, що відбувалось у Лас-Вегасі (США). Українець двічі відправляв суперника у нокдаун, але американський боксер зумів відновитись від потужних ударів Олександра.

Натомість по ходу сьомого раунду український "Цвях" побував у нокдауні, а за декілька секунд був нокаутований Калайджичем. За увесь бій Гвоздик перевершив опонента за ударами.

Радівоє завдав Гвоздику третьої поразки на профі-рингу. У минулому Олександра поступався Артуру Бетербієву та Девіду Бенавідесу. Востаннє український боксер перемагав у квітні 2025-го, коли нокаутував американця Ентоні Голловея у третьому раунді.

Також на шоу Zuffa Boxing 2 інший українець Сергій Богачук переміг росіянина Раджаба Бутаєва за роздільним рішенням суддів.