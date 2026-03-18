Тренер Дюбуа розповів про відмінність Усика та Вордлі: Він виснажує психологічно

Софія Кулай — 18 березня 2026, 11:47
Усик та Дюбуа
Getty Images

Дон Чарльз, наставник Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО) порівняв протистояння його підопічного з Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та майбутню битву проти Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО).

Про це він висловився у коментарі Seconds Out.

Коуч запевнив, що Вордлі не створить "Динаміту" таких проблем, які йому завдав український чемпіон. Нагадаємо, що Даніель двічі достроково програв Усику у серпні 2023-го та липні 2025-го років.

"Багато бійців, які зустрічалися з Усиком, скажуть вам, що він виснажує психологічно. Фабіо Вордлі не створить таких проблем Даніелю Дюбуа. Цей бій не буде для нього психологічно виснажливим.

У нас є стратегія, у нас є план. У них також є. Але Дюбуа – незручний суперник для багатьох бійців з ортодоксальною стійкою, включаючи Фабіо Вордлі. Він незручний для них всіх", – сказав Чарльз.

Двобій Вордлі – Дюбуа запланований на 9 травня 2026 року у Манчестері, а на кону стоятиме чемпіонський пояс WBO, яким володіє Фабіо.

Нагадаємо, що бій проти переможця протистояння Вордлі – Дюбуа входить у прощальні плани Усика перед закінченням професійної кар'єри. Його Олександр хоче організувати після зустріч з нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном, яка відбудеться 23 травня у Гізі (Єгипет).

Раніше британський коментатор Аде Оладіпо неоднозначно прокоментував плани непереможеного боксера з Криму, а Вордлі зі скептицизмом відреагував на свою присутність у списку бажаних поєдинків Олександра.

Дон Чарльз

