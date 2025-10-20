Українська правда
Гірн оцінив можливість проведення поєдинку Усик – Ітаума

Володимир Максименко — 20 жовтня 2025, 14:23
Мозес Ітаума
Getty Images

Відомий промоутер Едді Гірн висловився про можливість проведення поєдинку між абсолютним чемпіоном світу Олександро Усиком та небитим проспектом Мозесом Ітаумою.

Бізнесмен поспілкувався з Pro Boxing Fans.

"Знаєте, коли ти всього досягнув, чого міг... Можливо, він хоче, щоб Ітаума заслужив на цей бій. Він бився проти Ділліана Вайта, але тоді він був не у найкращій формі. Треба піти та перемоги кількох серйозних суперників. Я впевнений, що Ітаума все ж отримає бій з Усиком", – резюмував Гірн.

У липні Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО) у пʼятому раунді та втретє став абсолютним чемпіоном світу.

Ітаума нещодавно за дві хвилини нокаутував Вайта у поєдинку за титули чемпіона світу за версіями WBO Inter-Continental та WBA International, а також вакантний титул чемпіона Співдружності (Commonwealth Boxing Council).

Раніше президент BKB заявив, що хоче бачити українського чемпіона в кулачних боях.

