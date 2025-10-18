Українська правда
Усик на кулачних боях? Президент BKB розповів про переговори з українським чемпіоном

Володимир Максименко — 18 жовтня 2025, 14:07
Президент Bare Knuckle Boxing Девід Тетро допустив можливість участі абсолютного чемпіона світу з боксу Олександра Усика (24-0, 15 КО) у своїх змаганнях.

Про це він розповів в інтерв'ю Boxing Social.

"Я буду чесним: ми мали певні дискусії з Усиком та його представниками. Опонент? До цього мова ще не дійшла, але це буде людина, хто теж мав вплив у боксі. Ми ведемо переговори, а якщо я назву прізвища – я все зіпсую.
Я був на поєдинку Усика з Дюбуа, я мав та продовжую переговори з Егісом Клімасом – представником Олександра. Я дуже близький із ним", – розповів Тетро.

Усик у липні нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг). Українець став першим, з часів Мохаммеда Аллі, кому підкорилося це досягнення.

Раніше Олександр Усик анонсував свій наступний бій та розповів, до скількох років планує боксувати.

