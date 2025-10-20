Бої Усика вже нікому не цікаві, – Гірн наполягає на проведенні бою Ф'юрі та Джошуа

Відомий промоутер Едді Гірн висловився про абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (24-0, 15 КО) та назвав бій, який хотів би побачити найближчим часом.

Слова бізнесмена наводить BoxingNews 24/7.

"Нікому не цікавий поєдинок Усика та Ф'юрі. Ніхто не зацікавлений у його поєдинку із Джошуа – ми все це бачили двічі й щоразу результат був однаковим.

Сенс відкладати неминуче? Сенс щось обговорювати? Давайте просто організуємо бій Ф'юрі та Джошуа. Упевнений, що ця зустріч має відбутись", – розповів Гірн.

Зазначимо, що Тайсона Ф'юрі українець перемагав у травні та грудні 2024 року, а Ентоні Джошуа – у вересні 2021 та серпні 2022-го.

У липні Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО) у пʼятому раунді та втретє став абсолютним чемпіоном світу.

Раніше президент BKB заявив, що хоче бачити українського чемпіона в кулачних боях.