Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Бої Усика вже нікому не цікаві, – Гірн наполягає на проведенні бою Ф'юрі та Джошуа

Володимир Максименко — 20 жовтня 2025, 12:00
Бої Усика вже нікому не цікаві, – Гірн наполягає на проведенні бою Ф'юрі та Джошуа
Олександр Усик
Usyk/facebook

Відомий промоутер Едді Гірн висловився про абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (24-0, 15 КО) та назвав бій, який хотів би побачити найближчим часом.

Слова бізнесмена наводить BoxingNews 24/7.

"Нікому не цікавий поєдинок Усика та Ф'юрі. Ніхто не зацікавлений у його поєдинку із Джошуа – ми все це бачили двічі й щоразу результат був однаковим.
Сенс відкладати неминуче? Сенс щось обговорювати? Давайте просто організуємо бій Ф'юрі та Джошуа. Упевнений, що ця зустріч має відбутись", – розповів Гірн.

Зазначимо, що Тайсона Ф'юрі українець перемагав у травні та грудні 2024 року, а Ентоні Джошуа – у вересні 2021 та серпні 2022-го.

У липні Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО) у пʼятому раунді та втретє став абсолютним чемпіоном світу.

Раніше президент BKB заявив, що хоче бачити українського чемпіона в кулачних боях.

Бокс Едді Гірн Ентоні Джошуа Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

Едді Гірн

Гірн дав прогноз на переможця бою Паркер – Вордлі
Гірн: Джошуа може вийти на ринг до кінця року
Гірн назвав єдиного боксера, здатного побити Кроуфорда
Гірн оголосив наступного суперника Пачеко
Він знищить усіх, – Гірн оцінив перемогу Енніса над Лімою

Останні новини