Відомий промоутер анонсував бій між Канело та Полом

Відомий британський промоутер Едді Гірн заявив, що (62-2-2, 39 KO) проведе поєдинок проти YouTube-блогера Джейка Пола (11-1, 7 КО).

Про це Гірн розповів порталу The Ring.

"Як я чув бій між Канело та Полом – це вирішена справа", – сказав промоутер.

‼️ Eddie Hearn has told The Ring that he’s now heard Canelo Alvarez vs Jake Paul is a done deal. pic.twitter.com/RFJEZvMyJp — Ring Magazine (@ringmagazine) February 6, 2025

Раніше інсайдер Джуліус Джуліаніс повідомляв, що бій Альварес – Пол може відбутися у травні цього року, напередодні поєдинку мексиканця з Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО).

Канело та Кроуфорд мають зустрітися в головному поєдинку шоу Riyadh Season. Точна дата буде визначена пізніше, а місцем проведення стане Лас-Вегас.

Також наприкінці січня 2025-го стало відомо, що Джейк Пол свій наступний бій проведе 27 березня проти брата Логана. Джейк нещодавно здолав легендарного Майка Тайсона одноголосним рішенням суддів.

Сауль Альварес в останньому поєдинку, який відбувся 14 вересня 2024 року в Лас-Вегасі, розділив ринг із пуерто-риканським боксером Едгаром Берлангою. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Канело одноголосним рішенням суддів.