Макгрегор зачекає: Джейк і Логан Пол проведуть бій

Відомий ютуб-блогер Джейк Пол свій наступний бій проведе 27 березня проти брата Логана.

Про це вони повідомили на сторінках власних акаунтів у соцмережах.

"Момент, на який ви чекали десятиліття… 27 березня", – написано в публікації.

Нагадаємо, в останньому бою 27-річний Джейк (11-1, 7 КО) здолав Майка Тайсона одноголосним рішенням суддів.

Старший на два роки Логан (1-1, 0 КО) востаннє виходив на ринг у червні 2021 року, коли його суперником був Флойд Мейвезер. Легенда боксу тоді переміг Пола за очками.

Все йшло до того, що наступним суперником Джейка стане ірландський боєць Конор Макгрегор.