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Макгрегор зачекає: Джейк і Логан Пол проведуть бій

Руслан Травкін — 28 січня 2025, 21:12
Макгрегор зачекає: Джейк і Логан Пол проведуть бій
Логан і Джейк Пол
Instagram

Відомий ютуб-блогер Джейк Пол свій наступний бій проведе 27 березня проти брата Логана.

Про це вони повідомили на сторінках власних акаунтів у соцмережах.

"Момент, на який ви чекали десятиліття… 27 березня", – написано в публікації.

Нагадаємо, в останньому бою 27-річний Джейк (11-1, 7 КО) здолав Майка Тайсона одноголосним рішенням суддів.

Старший на два роки Логан (1-1, 0 КО) востаннє виходив на ринг у червні 2021 року, коли його суперником був Флойд Мейвезер. Легенда боксу тоді переміг Пола за очками.

Все йшло до того, що наступним суперником Джейка стане ірландський боєць Конор Макгрегор.

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