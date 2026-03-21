Гераскевич неоднозначно відреагував на візит Джошуа в Україну

Денис Іваненко — 21 березня 2026, 11:30
Скелетоніст Владислав Гераскевич висловився про візит зіркового боксера Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) до України.

Свою реакцію він опублікував у соцмережі X.

Спортсмен заявив, що це добре для нашої країни. При цьому він пригадав фото британця з російським бійцем UFC, підкресливши, що так не можна робити. 

"Дуже хочеться сподіватися, що під час поїздки Джошуа в Україну йому пояснять, що викладати публікації з бійцями з оточення Кадирова, які внесені до державних баз спортивних діячів, що підтримують війну, – це ненормально. А загалом круто, що все більше зірок приїжджають в Україну та знайомляться з нашими традиціями", – написав Гераскевич.

Український скелетоніст у своєму дописі додав скриншоти, на яких Джошуа спілкується з чемпіоном UFC у напівсередній вазі Ісламом Махачевим, який не приховує, що є прихильником Рамзана Кадирова.

Зазначимо, що Ей Джей неодноразово демонстрував свою проукраїнську позицію. Зокрема, він підтримав наших воїнів після свого останнього бою, коли розгорнув синьо-жовтий прапор з логотипом спецпідрозділу ГУР Артан.

