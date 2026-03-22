Я чудово провів час: Джошуа – про свій візит в Україну

Британський ексчемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) заявив, що чудово провів час в Україні, прийнявши запрошення чемпіона WBA, WBC та IBF у надважкій вазі Олександру Усику (24-0, 15 КО).

Про це боксер розповів в Інстаграм.

"Україно, я чудово провів час. Дякую за теплий прийом та гостинність.

Олександр Усик та Ready to Fight, дякую за запрошення. До наступної зустрічі", – розповів Джошуа.

21 березня британський боксер відвідав вечір боксу Rising Stars від компанії Usyk 17 Promotions, який відбувся в Україні. Під час візиту Ентоні зустрівся з президентом житомирського Полісся.

Перед цим разом з Усиком Джошуа відвідав Майдан Незалежності, де боксери вшанували пам'ять українських воїнів, які загинули на війні з Росією.