Тотальна домінація: статистика ударів бою Ітаума – Франклін

Руслан Травкін — 29 березня 2026, 06:47
Getty Images

Британець Мозес Ітаума (14-0, 12 КО) переміг досвідченого американця Джермейна Франкліна (24-3, 15 КО).

Бій завершився нокаутом у п'ятому раунді.

Перспективний 21-річний боксер постійно тиснув. Його перевага відчувалася ще із самого початку. Підтверджує це й статистика ударів.

Ітаума завдав майже вдвічі більше ударів (275-144). Мав він перевагу й за точними влучаннями – 87-26.

Мозес мав перевагу за джебами (23-16). "Новий Тайсон" пропустив усього 10 силових ударів, тоді як його суперник аж 64.

Статистика ударів:

Огляд бою:

Нагадаємо, раніше Ітаума заявив, що Усик зловживає своєю владою.

