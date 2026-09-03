Може опинитися поруч із Усиком: Канело перенесе свій тренувальний табір в Іспанію

Колишній абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) продовжить підготовку до бою проти володаря титулу WBC Крістіана Мбіллі (29-0-1, 24 KO) в іншому місці.

Про це інформує FightNews.

Мексиканський боксер перенесе свій тренувальний табір до іспанської Гандії. Близько восьми тижнів Канело готуватиметься до майбутнього поєдинку на новій локації.

Він не хоче повторювати помилок минулих поєдинків, які він проводив у Саудівській Аравії, тому вирішив пристосуватися до зміни часового поясу.

Джерело не виключає можливості спільних тренувань Сауля із Олександром Усиком, який готував до попереднього двобою проти Ріко Верховена саме у Гандії.

Нагадаємо, що Канело проведе бій проти Мбіллі 31 жовтня 2026 року у саудівському Ер-Ріяді.

Нещодавно 36-річний Альварес поділився думками щодо закінчення кар'єри. Мексиканець заявив, що остаточне рішення буде залежати від фізичного стану, але водночас він усвідомлює, що наближається момент, коли доведеться повісити рукавички на цвях.

Востаннє мексиканський боксер виходив на ринг у вересні 2025-го, коли в битві за абсолют поступився Теренсу Кроуфорду.