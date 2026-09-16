Маю всі навички, щоб виграти цей бій: французький боксер заговорив про перемогу над Канело

Володар титулу WBC у другій середній вазі Крістіан Мбіллі (29-0-1, 24 KO) запевнив, що має усі навички, аби у своєму наступному бою перемогти Сауля Канело Альвареса (63-3-2, 39 КО).

Його слова передає DAZN Boxing.

Французький боксер камерунського походження розповів, як збирається здолати колишнього абсолюта з Мексики.

"Зараз мій настрій такий: я збираюся сприймати все спокійно. Я розслаблюся. Я знаю, що можу його перемогти. Я знаю, що маю всі навички, щоб виграти цей бій. Я просто вийду туди, буду спокійним і зроблю все, що зможу", – заявив Крістіан.

Мбіллі додав, що він не буде нервувати у рингу проти Канело, хоча протистояння такого великого масштабу буде дебютним у його професійній кар'єрі.

"Думаю, що перед кожним боєм, щоразу перед виходом у ринг, я нервую. Але коли я вже в ринзі, то не нервую. Я виходжу туди, щоб виконати свою роботу, і цього разу буде так само. Я виходжу в ринг, щоб перемогти і виконати свою роботу", – відповів 31-річний француз.

Бій Альварес – Мбіллі запланований на 31 жовтня 2026 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). У межах підготовки до зустрічі мексиканець прибув у тренувальний табір Олександра Усика.

Востаннє Канело виходив на ринг у вересні 2026-го, коли у битві за абсолют поступився Теренсу Кроуфорду. Натомість Мбіллі в андеркарді мегафайту Альварес – Кроуфорд розписав нічию з Лестером Мартінесом.

Раніше повідомлялося, що голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх планує організувати реванш Канело – Кроуфорд.