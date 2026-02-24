Українська правда
Я чекав на цей реванш з аматорських часів: Гарсія – про бій з Шакуром

Олександр Булава — 24 лютого 2026, 00:41
Чемпіон WBC у напівсередній вазі Раян Гарсія (25-2, 20 КО) оцінив потенційний бій проти володаря титулу WBO в першій напівсередній вазі Шакура Стівенсона (25-0, 11 КО).

Його слова передає Ring Magazine.

"Я чекав на цей бій-реванш з аматорських часів. Я точно його тоді переміг. Він знає, що коли він буде на рингу зі мною, це не буде так, як з іншими хлопцями.

У мене така ж швидка реакція. У мене такі ж рухи очей. Він ніколи не бився з бійцем, таким швидким в усіх відношеннях, як і він, тому ми подивимося, що він зможе зробити зі мною", – сказав Гарсія.

Зазначимо, що Раян Гарсія здобув чемпіонський пояс у ніч проти 22 лютого, перемігши одностайним рішенням суддів Маріо Барріоса. Після поєдинку він заявив, що хоче битися з Шакуром Стівенсоном, який напередодні піднявся у трійку найкращих у рейтингу P4P.

Володар пояса WBO востаннє бився на початку лютого. Він здолав Теофімо Лопеса.

