Я чекав на цей реванш з аматорських часів: Гарсія – про бій з Шакуром

Чемпіон WBC у напівсередній вазі Раян Гарсія (25-2, 20 КО) оцінив потенційний бій проти володаря титулу WBO в першій напівсередній вазі Шакура Стівенсона (25-0, 11 КО).

Його слова передає Ring Magazine.

"Я чекав на цей бій-реванш з аматорських часів. Я точно його тоді переміг. Він знає, що коли він буде на рингу зі мною, це не буде так, як з іншими хлопцями.

У мене така ж швидка реакція. У мене такі ж рухи очей. Він ніколи не бився з бійцем, таким швидким в усіх відношеннях, як і він, тому ми подивимося, що він зможе зробити зі мною", – сказав Гарсія.