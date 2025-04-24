Атлетична комісія штату Нью-Йорк зняла дискваліфікацію з Гарсії

Атлетична комісія штату Нью-Йорк вирішила зняти дискваліфікацію з американського боксера першої напівсередньої ваги Раяна Гарсії (24-1, 20 КО).

Про це повідомляє BoxingScene.

Весною 2024 року Раян здав позитивний допінг-тест після перемоги над Девіном Хейні. В організмі Гарсії виявили заборонену речовину "остарин". Фахівці провели два тести, які показали позитивний результат. Пізніше його на рік відсторонили від боксерської діяльності.

Атлетична комісія зняла дискваліфікацію. Гарсія отримав максимальний штраф у розмірі 10 тисяч доларів та втратив весь гонорар, частину з якого передали Девіну.

"Відсторонення було скасовано. Всі умови угоди були виконані", – сказав представник комісії.

Раніше повідомлялося, що суперником Ряана стане Роланд Ромеро (16-2, 13 KO). Переможець отримає пояс регулярного чемпіона WBA у напівсередній вазі. Бій відбудеться 2 травня.

Напередодні Раян та Девін уклали з Riyadh Season угоди на декілька поєдинків, які в ідеалі приведуть до їхнього прибуткового реваншу.