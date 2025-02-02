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Гарсія та Хейні підписали контракти на два поєдинки зі сподіванням провести реванш

Олексій Погорелов — 2 лютого 2025, 16:31
Раян Гарсія
Раян Гарсія
Instagram Раяні Гарсії

Райан Гарсія та Девін Хейні уклали з Riyadh Season угоди на кілька поєдинків, які в ідеалі приведуть до їхнього прибуткового реваншу.

Про це повідомляє The Ring.

Боксери приєдналися до групи, очолюваної Туркі Аль аш-Шейхом, який також є новим власником The Ring. Обидва спортсмени проведуть перші бої за угодою під час одного й того ж травневого шоу в США, про яке в січні повідомив Аль аш-Шейх.

За інформацією джерела, якщо Гарсія та Хейні стануть переможцями своїх поєдинків, це призведе до того, що восени в Ер-Ріяді відбудеться їхній реванш.

В головній події шоу в США Гарсія зустрінеться з колишнім чемпіоном світу за версією WBA в першій напівсередній вазі Роландо "Роллі" Ромеро.

Їхній бій відбудеться у напівсередній вазі, як і поєдинок Хейні з колишнім об'єднаним чемпіоном світу за версіями WBC/WBO Хосе Раміресом.

Нагадаємо, що у квітні 2024 року Раян Гарсія переміг Девіна Хейні, проте згодом результат цієї зустрічі був анульований через те, що перший завалив допінг-тест.

Вчора The Ring повідомив, що Володимир Кличко планує повернутися в бокс цього року.

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