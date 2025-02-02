Гарсія та Хейні підписали контракти на два поєдинки зі сподіванням провести реванш

Райан Гарсія та Девін Хейні уклали з Riyadh Season угоди на кілька поєдинків, які в ідеалі приведуть до їхнього прибуткового реваншу.

Про це повідомляє The Ring.

Боксери приєдналися до групи, очолюваної Туркі Аль аш-Шейхом, який також є новим власником The Ring. Обидва спортсмени проведуть перші бої за угодою під час одного й того ж травневого шоу в США, про яке в січні повідомив Аль аш-Шейх.

За інформацією джерела, якщо Гарсія та Хейні стануть переможцями своїх поєдинків, це призведе до того, що восени в Ер-Ріяді відбудеться їхній реванш.

Ryan Garcia and Devin Haney have now both entered into multi-fight agreements with Riyadh Season. It’s known that the pair will fight on the same card in May with the aim of meeting in a potential rematch later this year if they both win. pic.twitter.com/ifkrBopyjt — Ring Magazine (@ringmagazine) February 2, 2025

В головній події шоу в США Гарсія зустрінеться з колишнім чемпіоном світу за версією WBA в першій напівсередній вазі Роландо "Роллі" Ромеро.

Їхній бій відбудеться у напівсередній вазі, як і поєдинок Хейні з колишнім об'єднаним чемпіоном світу за версіями WBC/WBO Хосе Раміресом.

Нагадаємо, що у квітні 2024 року Раян Гарсія переміг Девіна Хейні, проте згодом результат цієї зустрічі був анульований через те, що перший завалив допінг-тест.

Вчора The Ring повідомив, що Володимир Кличко планує повернутися в бокс цього року.