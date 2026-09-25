Гарсія анонсував свої наступні поєдинки

Чемпіон WBC у напівсередній вазі Раян Гарсія (26-2, 21 КО) анонсував свої наступні поєдинки.

Про це боксер розповів у соцмережі "Х".

"Я намагаюся організувати цей бій ще цього року!!!! Я в пошуках. У грудні виходжу в ринг. А потім одразу в травні", – розповів Гарсія.

Раніше Раян закликав тимчасового чемпіона WBC у першій напівсередній вазі Ісаака Круза (29-3-2, 19 KO) погодитися на бій у грудні.

Також американець заперечив інформацію про переговори щодо поєдинку з володарем титулу WBA Теофімо Лопесом (23-2, 13 КО).

Напередодні Гарсія переміг Конора Бенна технічним нокаутом у другому раунді. Це був перший захист пояса WBC для американця, який він здобув наприкінці лютого.