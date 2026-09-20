Давай зробимо це у грудні: Гарсія прийняв виклик Круза
Чемпіон WBC у напівсередній вазі Раян Гарсія (25-2, 21 КО) готовий прийняти бій проти тимчасового чемпіона WBC у першій напівсередній вазі Ісаака Круза (29-3-2, 19 KO).
Про це він розповів у соцмережі "Х".
Напередодні Ісаак здобув дострокову перемогу над Нестором Браво, нокаутувавши суперника у шостому раунді. Після бою Круз викликав на бій Раяна Гарсію.
"Браво, "Пітбуль". Сьогодні ти довів, що я помилявся.
Давай зробимо це у грудні, пропозиція вже на столі. Я можу приборкати лева, тож не надто переживаю через те, щоб приборкати пітбуля.
Щоб вболівальникам було максимально зрозуміло – я вже двічі просив організувати мені бій із "Пітбулем". Одного разу він навіть був моїм обов'язковим претендентом, але у підсумку двічі відмовився.
Це буде моя остання спроба дати йому шанс. Моє слово чітке, і я від усього серця маю намір його дотриматися.
Якщо він знову відмовиться, я більше ніколи не повертатимуся до цього варіанту", – заявив Гарсія.
Нагадаємо, що Гарсія напередодні переміг Бенна технічним нокаутом у другому раунді. Це був його перший захист титулу.
Американець здобув пояс WBC на початку 2026 року. Тоді він одностайним рішенням суддів здолав Маріо Барріоса (29-3-2, 18 КО).