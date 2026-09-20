Давай зробимо це у грудні: Гарсія прийняв виклик Круза

Чемпіон WBC у напівсередній вазі Раян Гарсія (25-2, 21 КО) готовий прийняти бій проти тимчасового чемпіона WBC у першій напівсередній вазі Ісаака Круза (29-3-2, 19 KO).

Про це він розповів у соцмережі "Х".

Напередодні Ісаак здобув дострокову перемогу над Нестором Браво, нокаутувавши суперника у шостому раунді. Після бою Круз викликав на бій Раяна Гарсію.

"Браво, "Пітбуль". Сьогодні ти довів, що я помилявся.

Давай зробимо це у грудні, пропозиція вже на столі. Я можу приборкати лева, тож не надто переживаю через те, щоб приборкати пітбуля.

Щоб вболівальникам було максимально зрозуміло – я вже двічі просив організувати мені бій із "Пітбулем". Одного разу він навіть був моїм обов'язковим претендентом, але у підсумку двічі відмовився.

Це буде моя остання спроба дати йому шанс. Моє слово чітке, і я від усього серця маю намір його дотриматися.

Якщо він знову відмовиться, я більше ніколи не повертатимуся до цього варіанту", – заявив Гарсія.