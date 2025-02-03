Гарсія та Ромеро проведуть бій за титул WBA
Раян Гарсія
Boxing Scene
Американський боксер першої напівсередньої ваги Раян Гарсія (25-1, 20 КО) проведе у травні бій за титул з Роландом Ромеро (16-2, 13 KO).
Про це повідомляє Ring Magazine.
Переможець отримає пояс регулярного чемпіона WBA у напівсередній вазі.
У разі перемоги Гарсія може провести реванш з Девіном Хейні, якого переміг у квітні минулого року. Проте бій визнали таким, що не відбувся. Адже в організмі Раяна виявили заборонену речовину "остарин". Фахівці провели два тести, які показали позитивний результат. Пізніше його на рік відсторонили від боксерської діяльності.
Напередодні Раян та Девін уклали з Riyadh Season угоди на декілька поєдинків, які в ідеалі приведуть до їхнього прибуткового реваншу.