Гарсія та Ромеро проведуть бій за титул WBA

Американський боксер першої напівсередньої ваги Раян Гарсія (25-1, 20 КО) проведе у травні бій за титул з Роландом Ромеро (16-2, 13 KO).

Про це повідомляє Ring Magazine.

Переможець отримає пояс регулярного чемпіона WBA у напівсередній вазі.

У разі перемоги Гарсія може провести реванш з Девіном Хейні, якого переміг у квітні минулого року. Проте бій визнали таким, що не відбувся. Адже в організмі Раяна виявили заборонену речовину "остарин". Фахівці провели два тести, які показали позитивний результат. Пізніше його на рік відсторонили від боксерської діяльності.

Напередодні Раян та Девін уклали з Riyadh Season угоди на декілька поєдинків, які в ідеалі приведуть до їхнього прибуткового реваншу.