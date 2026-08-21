Це огидно: Ф'юрі заявив, що бій із Джошуа перебуває на межі зриву

Британський супертяж Тайсон Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) висловився про перемовини щодо бою з Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO).

Він опублікував звернення у сторіз в інстаграмі.

"Циганський король" заявив, що їхнє очне протистояння перебуває на межі зриву. Боксер звинуватив у цьому Ей Джея та його промоутера Едді Гірна.

"Схоже, вони не збираються підписувати контракт на цей бій, і, схоже, він не відбудеться. Чи то тому, що вони хочуть більше грошей. Вони й так уже отримали стільки грошей від Туркі за останні кілька років. Едді та Ей Джей, так, у них були боксерські контракти. У них були рекламні угоди. У них було все. І при цьому вони мають нахабство та зухвалість облізлих щурів вимагати ще більше грошей від Туркі. Я вам скажу ось що – це огидно. Грошолюбні шматки лайна. Ну що ж, як є. Та сама стара історія, яка повторюється вже десятиліття. Продовжуйте тікати, маленькі боягузи", – сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, що раніше ЗМІ називали дату та місце проведення британського дербі. Битві Ф'юрі – Джошуа планують провести у США, що не влаштовує команду Ей Джея.

Раніше Олександр Усик робив прогноз на дуель своїх колишніх суперників. Він вважає, що цей поєдинок завершиться нокаутом.