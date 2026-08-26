Воррен впевнений, що бій Джошуа з Ф'юрі відбудеться у США

Промоутер Френк Воррен вважає, що довгоочікуваний бій у важкій вазі між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа відбудеться у США, попри заяви про сумніви щодо його проведення.

Його слова передає Sky Sports.

"Я щиро вірю, що це станеться. Його Високоповажність Туркі Аль-Альшейх оголосить про це досить скоро. Я знаю, що були деякі проблеми з контрактами з Matchroom та Ей Джея, я вірю, що вони всі це вирішать. Наразі Тайсон полетів до Штатів, він у Маямі та готується до бою", – зазначив він.

Воррен відреагував на чутки про можливе скасування поєдинку та запевнив, що "Циганський король" і сам прагне провести його у Великій Британії.

"Я думаю, що вони обидва хочуть бою на "Вемблі", але зараз це від них не залежить. Вони можуть відмовитися битися, але тоді ми просто не отримаємо поєдинок, який усі хочемо побачити. З огляду на те, про які гроші йдеться, боюся, що поєдинок все-таки проведуть в Америці", – сказав промоутер.

Воррен вважає, що бій за межами Великої Британії не стане чимось незвичайним з точки зору історії боксу.

"Раніше було два великих американських героя – Мухаммед Алі та Джордж Форман. Два американських бійці, всі американці хотіли це побачити, Вегас та Медісон Сквер Гарден у Нью-Йорку хотіли організувати бій, але зрештою він відбувся в Заїрі. Тоді всі думали: "Що взагалі відбувається?" А в підсумку це стало не просто культовим боєм, а одним із культових моментів в історії спорту. Алі також провів "Трилер в Манілі" проти Джо Фрейзера, а Джо Багнер бився з Алі в Куала-Лумпурі. Тож у цьому немає нічого незвичайного. Чи хотів би я побачити цей бій на "Вемблі"? Чи хотіли б цього всі вболівальники? Звичайно. Але зараз усе залежить від іншого мовника, який хоче провести бій в Америці", – підсумував Воррен.

За інформацією Daily Mail, битва відбудеться 20 листопада 2026 року на арені "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку.

Проведення британської битви на лондонському "Вемблі" неможливе у вечірній часовий слот через заборону масових заходів після 23:00 (за місцевим часом).

Раніше Гірн вже заявляв, що Джошуа ніколи б не підписав контракт на поєдинок, якби знав, що він не відбудеться на британській землі. Британський промоутер Бен Шалом різко розкритикував ідею проведення зустрічі у США.