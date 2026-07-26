Усик – Джошуа: Це саме те повернення, на яке всі чекали
Ентоні Джошуа та Олександр Усик
Instagram/usykaa
Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик похвалив Ентоні Джошуа після перемоги над Крістіаном Пренгою.
Про це він розповів в Інстаграм.
"Ентоні Джошуа, який неймовірний бій! Це саме те повернення, на яке всі чекали. Впевнена перемога нокаутом у другому раунді. Вітаю, бро!", – написав Усик.
Зазначимо, що українець відвідав вечір бою в Джидді та одним з перших привітав ЕйДжея з перемогою.
У своєму останньому поєдинку до сьогоднішнього дня Ентоні нокаутував блогера-боксера Джейка Пола у шостому раунді.
Нагадаємо, Олександр Усик вважає, що Ентоні переможе "Циганського Короля" в наступному поєдинку.