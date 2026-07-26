Усик – Джошуа: Це саме те повернення, на яке всі чекали

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик похвалив Ентоні Джошуа після перемоги над Крістіаном Пренгою.

Про це він розповів в Інстаграм.

"Ентоні Джошуа, який неймовірний бій! Це саме те повернення, на яке всі чекали. Впевнена перемога нокаутом у другому раунді. Вітаю, бро!", – написав Усик.

Зазначимо, що українець відвідав вечір бою в Джидді та одним з перших привітав ЕйДжея з перемогою.

Joshua and Usyk embrace after a crazy two rounds 👏#JoshuaPrenga | Exclusively on DAZN 🥊 pic.twitter.com/Opw1PgI2xu — Ring Magazine (@ringmagazine) July 25, 2026

У своєму останньому поєдинку до сьогоднішнього дня Ентоні нокаутував блогера-боксера Джейка Пола у шостому раунді.

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Нагадаємо, Олександр Усик вважає, що Ентоні переможе "Циганського Короля" в наступному поєдинку.