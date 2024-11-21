Промоутер Дюбуа дав оцінку виступам Тайсона в бою з Полом

Відомий британський промоутер Френк Воррен, який представляє інтереси Даніеля Дюбуа, визнав, що причиною поразки Майка Тайсона (50-7, 44 КО) від Джейка Пола (11-1, 7 КО) став вік "Залізного Майка".

Його слова цитує Seconds Out.

"А чому зараз усі ниють? Я цього не розумію, що ви чекали від людини, якій 58 років? Ніякої не неповаги, але просто Тайсону 58! Це були двохвилинні раунди, всі знали, що Майк почне тиснути з перших хвилин, а потім почне змучуватися. Джейк непоганий боксер, йому влаштовують потрібні бої", – сказав Воррен.

Зазначимо, що бій завершився одноголосним рішення суддів на користь блогера Джейка Пола (80:72, 79:73, 79:73). За підсумками поєдинку 27-річний ютубер викинув значно більше ударів (278 проти 97) та був значно влучніше (78 нанесених проти 18 у Тайсона).

Після двобою "Залізний Майк" заявив, що має запас здоров'я, щоб провести ще один поєдинок.

Нагадаємо, перед боєм Пола та Тайсона на ринг вийшли легендарні Кетті Тейлор та Аманда Серрано. У чудовій "зарубі" судді одноголосно віддали перемогу представниці Ірландії.