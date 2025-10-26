Бій підтверджено: Воррен розповів, з ким та коли битиметься Чісора

Керівник промоутерської компанії Queensberry Promotions Френк Воррен заявив, що наступним суперником Дерека Чісори (36-13, 23 КО) буде Ділліан Вайт (31-4, 21 КО).

Його слова передає The Ring.

"Надважкий дивізіон на підйомі. Згадайте всі хороші бої у надважкій вазі, які ми провели за останні два-три роки, вони були приголомшливими. Зараз ми робимо так, що ці бої відбуваються. І ми оголосили про ще один бій. Бій Чісори проти Вайта підтверджено, все готово. У нас є кілька моментів, з якими потрібно розібратися, але я з ними розберуся", – сказав Воррен.

Зустріч має відбутись 13 грудня. Вона стане співголовною подією вечора боксу, на рівні з боєм Мозеса Ітауми із кузеном Тайсона Ф'юрі. Зауважимо, що це третій бій між Чісорою та Вайтом. У попередніх двох Дерек зазнавав поразок.

Нагадаємо, останній свій бій ветеран провів у лютому 2025 року, коли відправив у нокаут Отто Валліна. Раніше Чісора висловив бажання боксувати проти Олександра Усика в Україні та проти Джозефа Паркера.

До того ж нещодавно Чісора публічно відмовився від ідеї поєдинку з Мозесом Ітаумою.