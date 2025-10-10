Українська правда
Чісора відмовився від поєдинку з Ітаумою

Олександр Булава — 10 жовтня 2025, 19:54
Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора (36-13, 23 КО) відхилив пропозицію поєдинку з Мозесом Ітаумою (13-0, 11 КО).

Про це боксер заявив у коментарі Talksport.

"Вони запропонували бій із Мозесом Ітаумою в Саудівській Аравії. Я запитав: "Скільки?", – вони відповіли: "Два мільйони". Я сказав: "Ні, дякую, я пас", – сказав Чісора.

Нещодавно він анонсував, що його 50-й бій відбудеться 13 грудня.

Нагадаємо, останній свій бій ветеран провів у лютому 2025 року, коли відправив у нокаут Отто Валліна. Раніше Чісора висловив бажання боксувати проти Олександра Усика в Україні та проти Джозефа Паркера.

Раніше повідомлялося, що Ітаума у грудні проведе бій проти двоюрідного брата Тайсона Фʼюрі – Гʼюї Фʼюрі

