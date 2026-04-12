Чісора хоче отримати реванш з Вайлдером

Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора (36-14, 23 КО) не збирається завершувати кар'єру та хоче провести реванш проти ексчемпіона Деонтея Вайлдера (45-4-1, 43 КО).

Про це боксер розповів у коментарі talkSPORT.

"Бій з Вайлдером був близький. Я дуже незадоволений суддівством і всім цим. Ті два нокдауни, які мені зарахували – це були поштовхи.

Канати були настільки розхлябані, що це просто ганьба. Тож я цим дуже незадоволений.

Усе було повним безладом – і з нашого боку, і з їхнього. Повний хаос. Але я хочу реваншу.

Це єдиний бій, якого я хочу", – заявив Чісора.