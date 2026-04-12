Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Олександр Булава — 12 квітня 2026, 22:23
Чісора хоче отримати реванш з Вайлдером
Дерек Чісора
Getty Images

Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора (36-14, 23 КО) не збирається завершувати кар'єру та хоче провести реванш проти ексчемпіона Деонтея Вайлдера (45-4-1, 43 КО).

Про це боксер розповів у коментарі talkSPORT.

"Бій з Вайлдером був близький. Я дуже незадоволений суддівством і всім цим. Ті два нокдауни, які мені зарахували – це були поштовхи.

Канати були настільки розхлябані, що це просто ганьба. Тож я цим дуже незадоволений.

Усе було повним безладом – і з нашого боку, і з їхнього. Повний хаос. Але я хочу реваншу.

Це єдиний бій, якого я хочу", – заявив Чісора.

Нагадаємо, що в очній битві "Бронзовий бомбардувальник" переміг Дерека Чісору роздільним рішенням суддів – 115:111, 112:115, 115:113. Цей бій мав би стати останнім у кар'єрі британця, проте після нього той не оголосив про це публічно, як очікувалось.

Раніше повідомлялось, що Фабіо Вордлі прокоментував битву ветеранів боксу. Він зізнався, чи вважає рішення суддів справедливим.

Дерек Чісора Деонтей Вайлдер

Дерек Чісора

Два нокдауни були помилковими: Паркер – про суддівство у поєдинку Чісори з Вайлдером
Він міг виступити краще: колишній суперник Усика дав оцінку битві Чісора – Вайлдер
Гірн розповів, чи справедливим був результат поєдинку Чісора – Вайлдер
Серце розривалося: Ф'юрі розкритикував бій Чісори проти Вайлдера
Чісора: Я не погоджуюсь із суддівськими записками у бою з Вайлдером

Останні новини