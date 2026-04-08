Гірн розповів, чи справедливим був результат поєдинку Чісора – Вайлдер

Промоутер Едді Гірн висловився про перемогу ексчемпіона світу Деонтея Вайлдера (45-4-1, 43 КО) над Дереком Чісорою (36-14, 23 КО).

Його слова передає Boxing News.

Британець заявив, що "Бронзовий бомбардувальник" дійсно був кращим і підсумковий результат є справедливим. Він вважає, що американець добре впорався зі своєю роботою в непростих умовах.

"Це було весело. Я вважаю, що Вайлдер виграв з перевагою у два чи три раунди, але це був хороший, конкурентний бій. Чісорі було важко, я вважаю, що перемогла правильна людина. Близький бій, Дерек був неймовірним і, чесно кажучи, я думаю, що Вайлдер боксував добре. Він перебував під серйозним тиском, пропустив кілька хороших ударів, і мені здалося, що він почав потроху повертати впевненість, якої йому останнім часом бракувало. Я не думаю, що Чісора виграв із перевагою у три раунди – скільки там було, 115–112? Як на мене, він добре провів кінцівку та виграв останній раунд", – сказав Гірн.

Нагадаємо, що Вайлдер здолав Чісору роздільним рішенням арбітрів – 115:111, 112:115, 115:113. Після тієї битви "Бронзовий бомбардувальник" заявив, що незадоволений роботою суддівства.

Перемігши британця, він кинув виклик Ентоні Джошуа. Також американець заявив, що відкритий до ще одного великого бою та не проти розділити ринг із найперспективнішим проспектом дивізіону.