Навіть коли ти переможеш нокаутом, вони нарахують нічию: Ф'юрі – про результат реваншу з Усиком

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) пригадав свою поразку в реванші проти українця Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Боксер опублікував в Instagram відео з реакцією коментаторів, які здивувалися офіційному результату.

"Я теж був дуже здивований, і ніколи в житті б не думав, що Усик виграв цей бій! Ось чому ми любимо бокс — ти ніколи не знаєш, що станеться! Навіть коли ти переможеш нокаутом, вони нарахують нічию", — написав Ф’юрі.

Нещодавно Тайсон Ф'юрі заявив, що не планує відновлювати кар'єру. При тому раніше Ф'юрі опублікував пост, в якому написав дату та місце проведення третього поєдинку з Усиком.

Останні поєдинки ексчемпіон провів проти українця. Спершу Ф'юрі зазнав поразки роздільним рішенням суддів. Потім українець ще більш переконливо здобув перемогу – всі судді нарахували 116:112 на користь Усика.