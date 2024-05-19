Ф'юрі запропонував Усику провести відпустку в Україні

Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) запропонував новому абсолютному чемпіону світу у надважкій вазі Олександру Усику (22-0, 14 КО) провести відпустку з родинами в Україні.

Британець звернувся до українця одразу після закінчення бою.

"Ти сильна людина, ти дуже добра людина, мій брате у Христі.

Я хотів би приїхати в Україну зі своєю сім’єю і провести відпустку з твоєю родиною, а ти приїжджай до мене додому і проведи відпустку зі мною", — сказав Ф'юрі.

"Без проблем, друже", — відповів Усик.

Пізніше Тайсон на пресконференції поділився враженнями від поєдинку та залишився задоволений від свого виступу.

Цікаво, що Ф’юрі завдав більшу кількість ударів, але точнішим був Усик. Після бою Олександр одразу вирушив до лікарні, але потім повернувся на арену, щоб відповісти на питання журналістів. Наприкінці пресконференції новоспечений абсолютний чемпіон не стримав сліз, згадуючи свого покійного батька.