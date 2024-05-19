Ф’юрі: Пишаюся собою. Думав, що переміг

Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) задоволений своїм виступом у бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі проти Олександра Усика (22-0, 14 КО).

Своїми враженнями від поєдинку британець поділився на пресконференції.

"Я дуже щасливий зараз. Думаю, що показав найкращий можливий виступ. Думав, що переміг. Але маємо те, що маємо. Ми обидва отримали гонорари та повернемося до своїх дружин та дітей. Ми подарували вболівальникам видовище.

Усику 37 років, мені 36 – ми більше не діти.

Ми перебуваємо на завершальній стадії своїх кар’єр, показали прекрасний бій. Пишаюся собою. У 9-му раунді я постраждав, але повернувся – саме це робить Циганський король. Радий, що ми обидва вийшли з рингу цілими. Вже дивимося на наступний бій", – сказав Тайсон.