Ф'юрі прокоментував потенційний бій Джошуа та Пола

Колишній чемпіон світу та суперник Олександра Усика Тайсон Ф'юрі висловився про можливий бій між Ентоні Джошуа та блогером Джейком Полом.

Слова британця передає Talksport.

На думку "Циганського короля", це буде дійсно цікавий бій із шансами 50 на 50. Видання зазначає, що при цьому Тайсон щиро посміхався, натякаючи своїм коментарем на рівень Ентоні Джошуа.

Після своєї другої поразки від Олександра Усика в серпні 2022 року Джошуа одержав чотири перемоги поспіль.

Однак у вересні минулого року несподівано поступився Даніелю Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут.

Джейк, своєю чергою, здолав Хуліо Сезара Чавеса-молодшого (54-7-1, 34 КО). Бій пройшов усю дистанцію у 10 раундів та завершився перемогою Пола одноголосним рішенням суддів.

Раніше сам блогер назвав потенційну дату свого поєдинку з Джошуа.