Ф'юрі: Мені шкода Джошуа

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 KO) висловив співчуття Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) через його поразку нокаутом у бою проти Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO).

Його слова передає Sky Sports.

"Мені зараз шкода його, адже в останньому бою він був нокаутований за 5 раундів. Після кожної поразки Джошуа я відчував себе спустошеним. Мені було сумно за нього. Було сумно бачити, як гідний суперник втрачає свою корону. Я б все одно бився з ним, попри те, чи він програв 5 разів, чи 10 разів, чи 20. Це не важливо, тому що на даному етапі нашої кар'єри головне – проводити хороші бої", – сказав Ф'юрі.

Раніше IBF встановила крайній термін для реваншу Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа. Чемпіон повинен провести цей бій до 22 квітня.

З Джошуа зняли тимчасову дискваліфікацію після поразки нокаутом, він вже готовий до виходу на ринг.

Нагадаємо, 21 вересня Джошуа в Лондоні поступився Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.