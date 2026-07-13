WBC вручить переможцю бою Ф'юрі – Вах перший гуманітарний пояс WBC Metta

Всесвітня боксерська рада (WBC) презентувала перший гуманітарний пояс WBC Metta.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Титул отримає переможець бою між колишнім чемпіоном світу в надважкій вазі Тайсоном Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) та 46-річним Маріушем Вахом (39-13, 20 КО).

Пояс WBC Metta відзначатиме людей, чиї дії значно покращили життя інших, і символізуватиме незмінну відданість WBC принципам соціальної відповідальності.

"Дух Metta ідеально відображає те, що ми прагнемо відзначити цим історичним визнанням. Тайсон Ф'юрі продемонстрував, що справжня велич чемпіона вимірюється не лише перемогами на рингу, а й співчуттям, щедрістю та щирою відданістю покращенню життя інших", – сказав президент WBC Маурісіо Сулейман.

Поєдинок відбудеться 24 липня на "Max Muay Thai Stadium" у Таїланді. Це буде проміжний двобій для Ф'юрі перед битвою з Ентоні Джошуа, з яким вони вже підписали контракт про лобову дуель.

Нагадаємо, 46-річний Вах у своєму останньому бою програв українцю Віктору Вихристу. Також за спиною польського бійця поразка 14-річної давнини від Володимира Кличка.