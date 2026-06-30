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Менеджер Ф'юрі анонсував проміжний бій британця перед поєдинком з Джошуа

Олександр Булава — 30 червня 2026, 00:58
Менеджер Ф'юрі анонсував проміжний бій британця перед поєдинком з Джошуа
Тайсон Ф'юрі
Getty Images

Менеджер колишнього чемпіона світу Тайсона Ф'юрі Спенсер Браун заявив, що команда британця планує провести проміжний бій перед потенційним поєдинком з Ентоні Джошуа.

Про це він розповів в Інстаграм.

Незабаром буде зроблено важливе оголошення щодо поєдинку Тайсона.

"Тайсон зараз у чудовій формі, він горить бажанням битися. Наступного тижня ми матимемо важливе оголошення про його розминочний бій. Це багатьох вразить.

Він мені розповів, що робить. Те, що він зробив, просто приголомшливо. Він усім про це розповість свого часу", – заявив Браун.

Зазначимо, що Тайсон Ф'юрі й Ентоні Джошуа вже підписали контракт на бій. Про нього ще не було оголошено офіційно, але очікується, що він відбудеться в четвертому кварталі 2026 року.

До цього Ей Джей розділить ринг із Крістіаном Пренгою.

Спенсер Тайсон Ф'юрі

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