Відіб'ю голову Ей Джею теж: Ф'юрі відреагував на спільні тренування Усика та Джошуа

Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) висловився про тісну співпрацю Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) та Олександра Усика (24-0, 15 КО), які періодично тренуються разом.

Його слова передає Sky Sports Boxing.

Британець розповів, як ставиться до таких занять на тлі розмов про його можливу битву з Ей Джеєм. Він відреагував у притаманному для себе стилі, вкотре заявивши, що побив українця в очних протистояннях.

"Це йому не допоможе. Зовсім не допоможе. Я відбив голову Усику, і відіб'ю голову Ей Джею теж. Трохи мило, що він намагається. Сподіваюся, він теж буде у кутку. Я приведу тоді Леннокса Льюїса у свій кут. Зробімо це", – сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі двічі бився з Олександром Усиком у 2024 році. Українець двічі переміг "Циганського короля" за очками.

Після цього британець оголосив про завершення кар'єри, проте згодом вирішив її відновити. 11 квітня він проведе перший бій після паузи проти росіянина Арсланбека Махмудова.

Нагадаємо, що наразі Ентоні Джошуа перебуває в Україні. Очікується, що він може відвідати вечір боксу, який організовує Usyk 17 Promotions 21 березня.