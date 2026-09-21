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Один бій шокує фанів: менеджер анонсував грандіозний андеркард битви Ф'юрі – Джошуа

Софія Кулай — 21 вересня 2026, 21:26
Один бій шокує фанів: менеджер анонсував грандіозний андеркард битви Ф'юрі – Джошуа
Ф'юрі – Джошуа
instagram.com/tysonfury

Боксерський менеджер Кіт Конноллі розповів, що в андеркарді британської битви між Тайсоном Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) та Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) планують провести кілька поєдинків за участю відомих боксерів із США.

Його цитує TalkSPORT.

За його словами, один із боїв приємно шокує прихильників боксу.

"Це буде неймовірний вечір. Не дивуйтеся, якщо побачите ще кілька великих боїв у цьому андеркарді. У карді можуть виступити кілька відомих американських боксерів. Є один бій, у якому фанати боксу будуть шоковані тим, що обидва бійці погодилися зустрітися один з одним у розквіті сил", – заявив Конноллі.

Спершу Daily Mail інформувало, що зустріч повинна відбутися 20 листопада 2026 року на арені "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку. Однак нещодавно відомий журналіст та інсайдер Ден Рафаель повідомив, що бій Ф'юрі – Джошуа можуть запланувати на 11 грудня 2026 року у Кардіффі (Уельс).

Нагадаємо, що команда Ей Джея на чолі з промоутером Едді Гірном навідріз відмовлялася від проведення бою за межами Великої Британії.

Пітер Ф'юрі вже спрогнозував результат протистояння Ф'юрі – Джошуа. А от Гірн запевнив, що вже незабаром вони офіційно оголосять про зустріч.

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