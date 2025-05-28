Гірн відтвердив переговори з Туркі щодо боїв Джошуа

Промоутер Едді Гірн підтвердив переговори з головою Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейхом про організацію поєдинків ексчемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).

Цитує промоутера BoxingScene.

"Так, це неправда, насправді ми обговорюємо контракт на два бої з Riyadh Season. Туркі Аль аш-Шейх говорив про це у вечір, коли був бій Канело, тоді у нас була зустріч, і це насправді план. Ми хочемо провести бій десь цього року – у жовтні, листопаді або грудні", – заявив він.

Гірн хоче побачити, хто стане переможцем реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа, а також повинна прояснити ситуація з Тайсоном Ф'юрі, який завершив кар'єру.

"Побачимо, що станеться в бою Дюбуа–Усик, побачимо, що буде з Ф’юрі І якщо ми не битимемося з цими хлопцями, то вийдемо в ринг з кимось іншим, а потім, можливо, зустрінемося з одним із них наступного року", – розповів промоутер.

Також підтвердилась інформація, що команда Джошуа розглядає поєдинки з Ділліаном Вайтом та Джаредом Андерсоном.

"Це два імені, які обговорювалися, але поки що нічого конкретного", – сказав Гірн.

Напередодні Джошуа успішно переніс операцію на лікті. Боксер повинний відновити тренування за шість тижнів.

Після своєї другої поразки від Олександра Усика в серпні 2022 року Джошуа одержав чотири перемоги поспіль. Однак у вересні минулого року несподівано поступився Даніелю Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут.