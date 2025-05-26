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Він переніс операцію: Гірн – про терміни відновлення Джошуа

Олександр Булава — 26 травня 2025, 20:58
Він переніс операцію: Гірн – про терміни відновлення Джошуа
Ентоні Джошуа
Getty Images

Промоутер Едді Гірн заявив, що ексчемпіон світу Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) успішно переніс операцію на лікті.

Цитує промоутера Boxing Scene.

"Йому зробили операцію, яка пройшла дуже добре, і зараз він просто відновлюється. Я думаю, що приблизно через шість тижнів він знову зможе нормально бити, і це передбачає бій у вересні, жовтні, листопад

Це дає нам шанс подивитися, що станеться з Дюбуа проти Усика. Це дає нам шанс подивитися, чи повернеться колись містер Ф’юрі, і, можливо, щось ще. Але він безперечно битиметься цього року і з нетерпінням цього чекає", – сказав Гірн.

Після своєї другої поразки від Олександра Усика в серпні 2022 року Джошуа одержав чотири перемоги поспіль. Однак у вересні минулого року несподівано поступився Даніелю Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут.

Едді Гірн Ентоні Джошуа

Едді Гірн

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