Він переніс операцію: Гірн – про терміни відновлення Джошуа

Промоутер Едді Гірн заявив, що ексчемпіон світу Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) успішно переніс операцію на лікті.

Цитує промоутера Boxing Scene.

"Йому зробили операцію, яка пройшла дуже добре, і зараз він просто відновлюється. Я думаю, що приблизно через шість тижнів він знову зможе нормально бити, і це передбачає бій у вересні, жовтні, листопад

Це дає нам шанс подивитися, що станеться з Дюбуа проти Усика. Це дає нам шанс подивитися, чи повернеться колись містер Ф’юрі, і, можливо, щось ще. Але він безперечно битиметься цього року і з нетерпінням цього чекає", – сказав Гірн.