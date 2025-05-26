Він переніс операцію: Гірн – про терміни відновлення Джошуа
Промоутер Едді Гірн заявив, що ексчемпіон світу Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) успішно переніс операцію на лікті.
Цитує промоутера Boxing Scene.
"Йому зробили операцію, яка пройшла дуже добре, і зараз він просто відновлюється. Я думаю, що приблизно через шість тижнів він знову зможе нормально бити, і це передбачає бій у вересні, жовтні, листопад
Це дає нам шанс подивитися, що станеться з Дюбуа проти Усика. Це дає нам шанс подивитися, чи повернеться колись містер Ф’юрі, і, можливо, щось ще. Але він безперечно битиметься цього року і з нетерпінням цього чекає", – сказав Гірн.
Після своєї другої поразки від Олександра Усика в серпні 2022 року Джошуа одержав чотири перемоги поспіль. Однак у вересні минулого року несподівано поступився Даніелю Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут.