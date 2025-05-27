Туркі та Джошуа домовляють про три гучні поєдинки

Колишній чемпіон у надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) та голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх завершують угоду про бої.

Про це повідомляє NoSmokeBoxing.

Запропонована угода гарантує Джошуа три гучні поєдинки в Саудівській Аравії, два потенційні поєдинки проти Тайсона Ф'юрі та третій варіант – бої за участю Ділліана Вайта або Джареда Андерсона.

Напередодні промоутер Едді Гірн заявив, що Джошуа успішно переніс операцію на лікті. Боксер повинний відновити тренування за шість тижнів.

Після своєї другої поразки від Олександра Усика в серпні 2022 року Джошуа одержав чотири перемоги поспіль. Однак у вересні минулого року несподівано поступився Даніелю Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут.