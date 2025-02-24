Колишній менеджер Кличка: Бій Володимира з Кабаєлом заповнить будь-який стадіон у Німеччині

Колишній менеджер Володимира Кличка (64-5, 54 КО) Бернд Бенте вважає, що його потенційний бій проти Агіта Кабаєла (26-0, 18 КО) стане мегаподією для Німеччини.

Його слова наводить сайт Sport.de.

" Кабаєль проти Кличка за титул WBC? Звичайно, це означає, що ви можете заповнити будь-який стадіон у Німеччині. В и можете боксувати в Гельзенкірхені чи Дюссельдорфі. Кабайел родом із Північного Рейн-Вебулу", – сказав Бенте.

Зазначимо, що в останньому бою Кабаєл нокаутом переміг 41-річного китайця Чжан Чжилея (27-3-1, 22 KO), чим збільшив свої шанси на проведення титульного бою.

Колишніій чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко на початку лютого підтвердив, що ідея побити рекорд Джорджа Формана є "захоплюючою".

Нагадаємо, що на початку лютого The Ring повідомив про плани Володимира Кличка повернутися в бокс у 2025 році.

Останній бій Володимир провів 29 квітня 2017 року. Тоді українець нокаутом програв Ентоні Джошуа.

Більшість поєдинків Володимир провів у Німеччині, він добре володіє німецькою мовою і має велику фан-базу в цій країні.