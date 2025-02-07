Кличко – про повернення у бокс: Ми зараз розглядаємо багато деталей, але анонсувати немає чого. Поки що

Колишніій чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко відповів на питання про своє потенційне повернення у ринг, щоб побити рекорд Джорджа Формана.

Про це 48-річний українець поговорив в інтерв'ю The Ring.

"Я завжди був готовий, я завжди тренувався, і продовжую це робити. Чутки (про повернення) ходили вже давно, ще після завершення кар'єри. Я зазначав, що побити рекорд Джорджа Формана було б справді захоплююче – найвіковіший чемпіон у надважкій вазі. І я повинен сказати, що диявол був у багатьох деталях. Раніше я чи мій брат могли стати абсолютним чемпіоном, ми могли битися один з одним, але диявол в деталях. Це не було можливо. Ми б засмутили нашу маму. Так і у випадку з Олександром Усиком. Уявіть собі, що зараз двоє українців будуть битися між собою. Він не мій брат, у нас не одна кров і батьки, але він мій земляк, і в нашій країні йде війна. Це точно надсилатиме неправильний меседж. Тому, як я вже сказав, диявол у деталях, тож ми зараз розглядаємо багато деталей, але немає чого анонсувати. Поки що", – заявив Володимир.

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Нагадаємо, що на початку лютого The Ring повідомив про плани Володимира Кличка повернутися в бокс у 2025 році.

А нещодавно промоутер Олександра Усика Олександр Красюк розповів, чи є можливість провести бій між його клієнтом та українською легендою боксу.