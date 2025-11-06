Ексменеджер Кличка назвав Туркі ключем до бою Ф'юрі – Джошуа
Берндт Бенте, колишній менеджер ексчемпіона в суперважкій вазі Володимира Кличка, оцінив потенційний поєдинок між британськими ексчемпіонами світу в надважкій вазі Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа.
Цитує Бенте World Boxing News.
"Цей бій мав відбутися давно, коли обидві сторони були на піку. Шкода, що сторони з різних причин так і не дійшли згоди. Навіть зараз це був би мегабій — із заповненим стадіоном Вемблі та захмарними продажами PPV.
Туркі Аль аш-Шейх хоче цього бою, і якщо найвпливовіша людина у світовому боксі виступить у ролі матчмейкера, є всі шанси, що він нарешті відбудеться. Я переконаний, що Ф'юрі повернеться наступного року, як завжди, і тоді ми побачимо цей трилер", – сказав Бенте.
Нещодавно Едді Гірн повідомив, що бій Джошуа проти Тайсона Ф'юрі може відбутися у 2026 році. Ентоні востаннє виходив в ринг 21 вересня 2024 року, коли на Вемблі достроково програв Даніелю Дюбуа.
Нагадаємо, Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри після того, як він програв Олександру Усику другий бій поспіль. Проте нещодавно Френк Воррен повідомив, що ексчемпіон світу планує повернутись.