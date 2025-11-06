Ексменеджер Кличка назвав Туркі ключем до бою Ф'юрі – Джошуа

Берндт Бенте, колишній менеджер ексчемпіона в суперважкій вазі Володимира Кличка, оцінив потенційний поєдинок між британськими ексчемпіонами світу в надважкій вазі Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

Цитує Бенте World Boxing News.

"Цей бій мав відбутися давно, коли обидві сторони були на піку. Шкода, що сторони з різних причин так і не дійшли згоди. Навіть зараз це був би мегабій — із заповненим стадіоном Вемблі та захмарними продажами PPV.

Туркі Аль аш-Шейх хоче цього бою, і якщо найвпливовіша людина у світовому боксі виступить у ролі матчмейкера, є всі шанси, що він нарешті відбудеться. Я переконаний, що Ф'юрі повернеться наступного року, як завжди, і тоді ми побачимо цей трилер", – сказав Бенте.