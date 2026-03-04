Це буде як вишенька на торті, – Верховен розповів, чому обрав бій проти Усика, а не Джошуа

Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен (1-0, 1 КО) розповів, чому обрав поєдинок проти Олександра Усика (24-0, 15 КО), а не прагнув побитись із Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО).

Його цитує The Ariel Helwani Show.

Майбутній опонент непереможеного українця пояснив, що Усик та Джошуа є різними за стилями боксерами.

"Ну, як я вже казав, бій проти Ентоні Джошуа також був суперкрутим. Але він зовсім інший боєць. Олександр Усик – це Ріко Верховен у боксі. Тобто він домінував так довго і в такій феноменальній манері. Тож я подумав: "Вау, якщо ми зможемо це втілити, це буде як вишенька на торті", – заявив Верховен.

Протистояння Усик – Верховен заплановане на 23 травня 2026 року у Гізі (Єгипет). Світова боксерська рада (WBС) санкціонувала їх двобій.

Раніше WBС у грудні надала українському супертяжу право на добровільний захист.

Відзначимо, що Верховен дебютував на боксерському профі-рингу у 2014-му, коли нокаутував у другому раунді угорця Яноша Фінферу. Натомість Усик у своєму крайньому бою достроково переміг британця Даніеля Дюбуа.