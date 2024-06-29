Белью: Усика ніхто не переможе в крузервейті

Колишній чемпіон світу з боксу Тоні Белью вважає, що Олександра Усика (22-0, 14 КО) ніхто не переможе, якщо він повернеться у крузервейт.

Його слова передає Seconds Out Boxing News.

"Ні, мене не здивувала заява Усика, тому що я перша людина, якій він це сказав. Я брав у нього інтерв'ю для DAZNперед боэм з Тайсоном. Він просто посміхнувся і сказав мені, що збираэться повернутися вниз. Він хоче знову бути найкращим у крузервейті.

Я сказав: "Ти ж знаєш, що це не вигідно". Ви знаєте, що це недобре. Його тілу потрібен час, щоб пристосуватися і адаптуватися, і він думає, що може повернутися назад, але це не так просто. Ваше тіло звикає до цього. Він зрозуміє і передумає. Але послухайте, його ніхто не переможе. Я хотів би побачити, як він просто піде і піде в захід сонця", — сказав Белью.

Нагадаємо, раніше Усик заявив, що розглядає варіант з поверненням у першу важку вагу після реваншу з Тайсоном Ф'юрі. Бій відбудеться 21 грудня 2024 року.

Напередодні Олександр оголосив, що "дарує" титул IBF, щоб він стояв на кону поєдинку Ентоні Джошуа — Даніель Дюбуа. Відтак українець втратив статус абсолютного чемпіона світу, а Даніель став повноцінним чемпіоном IBF.