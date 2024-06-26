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Чемпіон Бокс

Дюбуа отримав пояс, від якого відмовився Усик — Рафаель

Андрій Яросименко — 26 червня, 14:05
Дюбуа отримав пояс, від якого відмовився Усик — Рафаель

Тимчасовий чемпіон IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (21-2, 20 КО) отримав статус повноцінного чемпіона.

Про це повідомляє інсайдер Ден Рафаель у своєму Х (Twitter).

Офіційного підтвердження або спростування від організації поки що немає.

Нагадаємо, Олександр Усик передав титул IBF на користь бою Дюбуа — Джошуа.

Нещодавно Даніель Дюбуа (21-2, 20 КО) достроково переміг Філіпа Хрговича (17-1, 14 KO) та став тимчасовим чемпіоном світу за версією IBF, а Джошуа у своєму останньому поєдинку брутально розібрався з ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну. Десятираундовий двобій достроково завершився у другому раунді.

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