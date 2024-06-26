Дюбуа отримав пояс, від якого відмовився Усик — Рафаель
Тимчасовий чемпіон IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (21-2, 20 КО) отримав статус повноцінного чемпіона.
Про це повідомляє інсайдер Ден Рафаель у своєму Х (Twitter).
Офіційного підтвердження або спростування від організації поки що немає.
Нагадаємо, Олександр Усик передав титул IBF на користь бою Дюбуа — Джошуа.
Нещодавно Даніель Дюбуа (21-2, 20 КО) достроково переміг Філіпа Хрговича (17-1, 14 KO) та став тимчасовим чемпіоном світу за версією IBF, а Джошуа у своєму останньому поєдинку брутально розібрався з ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну. Десятираундовий двобій достроково завершився у другому раунді.