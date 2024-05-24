Фроч: Втручання Джона Ф’юрі в кут Тайсона могло коштувати йому перемоги

Колишній чемпіон Карл Фроч вважає, що настанови Джона Ф’юрі у куту Тайсона під час поєдинку з Олександром Усиком могли коштувати йому перемоги.

Цитує Фроча BoxingScene.

"Втручання Джона Ф’юрі в кут Тайсона могло стати вирішальним фактором між перемогою та поразкою. Його тренер Шуґар-Гілл знає все про бокс, він намагався дати йому вказівки. Як Тайсон може зосередитися на словах Шуґар-Гілла і виконувати ці вказівки, коли Джон Ф’юрі кричить йому на вухо та говорить різне лайно через канати? Це неможливо. Ви не можете слухати двох людей одночасно. Це могло стати вирішальним фактором між перемогою та поразкою в щільному бою. Це втручання в кут могло коштувати Тайсону бою" — сказав Фроч.

Нагадаємо, що Усик переміг Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні. Тайсон завдав більшу кількість ударів, але точнішим був Олександр.

Раніше була інформація, що угода британця та українця розрахована на два поєдинки.

Наразі Британська комісія з питань боксу відсторонила українця від боїв.