Клімас: Усик знову стане абсолютним чемпіоном світу

Менеджер Олександра Усика (23-0, 14 КО) Егіс Клімас вірить, що українець знову стане абсолютним чемпіоном світу.

Про це він написав у соцмережі "Х".

"Швидше за все, Усик знову стане абсолютним чемпіоном", – написав Клімас.

And most likely UNDISPUTED again 🥊🥊🥊 https://t.co/ZDZtta8rSg — Egis Klimas (@KlimasBoxing) December 29, 2024

Вперше Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу 18 травня, коли роздільним рішенням переміг Тайсона Ф'юрі. Згодом він звільнив пояс чемпіона світу за версією IBO.

Зазначимо, що українець здобув другу перемогу над Тайсоном Ф'юрі одностайним рішенням суддів. Гонорар Олександра Усика за цей бій склав 104,5 млн доларів. Ф’юрі заробив 84,5 млн доларів. Свою перемогу Усик присвятив матері. Зі статистикою ударів поєдинку можна ознайомитися ТУТ.

Також перемогу Усику віддав штучний інтелект, який вперше оцінював боксерський поєдинок – 118:112.

Після оголошення переможця на ринг піднявся Даніель Дюбуа і закликав Усика провести реванш – українець погодився.