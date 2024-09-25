Гірн: Джошуа захоче реваншу з Дюбуа

Едді Гірн, промоутер ексчемпіона у надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) заявив, що його підопічний захоче реваншу після поразки у поєдинку проти Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO).

Його слова передає Boxingnews24.

"Якщо ми не будемо битися з Тайсоном Ф'юрі, він повинен провести матч-реванш з Даніелем Дюбуа. Для чого ми в грі? Ви коли-небудь бачили, щоб ЕйДжей жартував? Він хоче брати участь у великих боях, і це той варіант, який стоїть перед ним. Джошуа точно захоче реваншу. Коли будь-який боєць зазнає поразки, він просто хоче отримати шанс помститися за поразку", – сказав Гірн.

Нагадаємо, Дюбуа здобув третю поспіль перемогу, вперше захистив чемпіонський пояс і тепер може претендувати на поєдинок із переможцем реваншу між Олександром Усиком та його земляком Тайсоном Ф'юрі. Цей бій запланований на 21 грудня.

Для Джошуа це четверта поразка в кар'єрі. Раніше він поступався двічі Усику (2021, 2022 роки), а також одного разу мексиканцеві Енді Руїсу (2019 рік). Раніше Гірн заявив, що вперше бачив Ентоні Джошуа таким побитим у бою.