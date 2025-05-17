Гірн зробив прогноз на бій Барріос – Пак'яо

Промоутер Едді Гірн обурений тим, що 46-річному Пак'яо після тривалої паузи відразу організували титульний бій. Він упевнений, що Маріо Барріос (29-2-1, 18 КО) переможе легендарного філіппінця.

Слова Гірна передає BoxingScene.

"По-перше, він не переможе Барріоса. По-друге, я не говоритиму, що бій Пак'яо – це абсолютна ганьба. Але я не можу повірити, що ти можеш буквально зникнути з боксу на п'ять років, і в 46 років повернутися" – сказав Хірн.

Востаннє Пак'яо бився у серпні 2021 року – тоді філіппінець програв Йорденісу Угасу одноголосним рішенням суддів.

Згодом 46-річний ексчемпіон світу заявив про своє бажання повернутися на ринг, щоб здобути золото Олімпіади.

Олімпійський комітет Філіппін подав запит до Міжнародного олімпійського комітету, однак МОК не допустив іменитого боксера.

Раніше голова WBC Маурісіо Сулейман пояснив своє рішення санкціювати бій між Пак'яо та Барріоса.